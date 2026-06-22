El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado las obras de señalización de los diferentes puntos de la zona de estacionamiento regulado

Desde hace varias semanas, el consistorio salmantino ha dividido distintos puntos de la zona ORA con una o dos líneas verdes o azules, todo esto para diferenciar cuál es la zona de residentes y cuál es el lugar destinado a turistas y visitantes. De este modo, en el caso de que haya una línea será para los primeros y en el caso de las dos líneas para los segundos, con el precio estipulado por el Ayuntamiento de Salamanca. El contrato entró en vigor el pasado 1 de junio, pero no será hasta el 15 de julio cuando comience a funcionar.

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De este modo, también se renovarán los expendedores, con la incorporación en el caso histórico en barrios como Fontana, Santo Tomás, Alamedilla y Tenerías, con una nueva delimitación que protegerá a los vecinos en zonas más saturadas y céntricas. Cabe recordar que se incorporan las siguientes calles:La Marina, Álava, Escuelas, Ceriñola, Ayacucho, Calatañazor, paseo de Canalejas, Imperial, San Quintín, parque de La Alamedilla, San Francisco Javier, Domingo de Soto, Espronceda, paseo de Canalejas y Padilla. También se incluyen: San Gregorio, Santa Brígida, paseo del Rector Esperabé (números pares), avenida Reyes de España, Cordel de Merinas, Huertas de la Trinidad, De las Huertas, Jardines, Bailén, Ballesta y plaza de la Fontana.

Desde el Ayuntamiento de Salamanca se ha iniciado una campaña informativa a residentes, pudiendo estacionar los mismos en las calles de las zona ZA, ZB1, ZB2, ZB3, ZB5 o ZB5 mientras estén empadronados en el lugar y hayan solicitado el distintivo, a excepción de las Zonas Cero. Estas zonas son aquellas vías en las que a pesar de ser residente se tendrá que obtener un ticket de estacionamiento.