Desde hace varias semanas, el consistorio salmantino ha dividido distintos puntos de la zona ORA con una o dos líneas verdes o azules, todo esto para diferenciar cuál es la zona de residentes y cuál es el lugar destinado a turistas y visitantes. De este modo, en el caso de que haya una línea será para los primeros y en el caso de las dos líneas para los segundos, con el precio estipulado por el Ayuntamiento de Salamanca. El contrato entró en vigor el pasado 1 de junio, pero no será hasta el 15 de julio cuando comience a funcionar.
De este modo, también se renovarán los expendedores, con la incorporación en el caso histórico en barrios como Fontana, Santo Tomás, Alamedilla y Tenerías, con una nueva delimitación que protegerá a los vecinos en zonas más saturadas y céntricas. Cabe recordar que se incorporan las siguientes calles:La Marina, Álava, Escuelas, Ceriñola, Ayacucho, Calatañazor, paseo de Canalejas, Imperial, San Quintín, parque de La Alamedilla, San Francisco Javier, Domingo de Soto, Espronceda, paseo de Canalejas y Padilla. También se incluyen: San Gregorio, Santa Brígida, paseo del Rector Esperabé (números pares), avenida Reyes de España, Cordel de Merinas, Huertas de la Trinidad, De las Huertas, Jardines, Bailén, Ballesta y plaza de la Fontana.
Desde el Ayuntamiento de Salamanca se ha iniciado una campaña informativa a residentes, pudiendo estacionar los mismos en las calles de las zona ZA, ZB1, ZB2, ZB3, ZB5 o ZB5 mientras estén empadronados en el lugar y hayan solicitado el distintivo, a excepción de las Zonas Cero. Estas zonas son aquellas vías en las que a pesar de ser residente se tendrá que obtener un ticket de estacionamiento.
La información para poder obtener el distintivo como residente se puede consultar a través de la web https://www.aytosalamanca.es/w/o.r.a. También se puede obtener información y realizar consultas a través del correo electrónico orasalamanca@aysaservicios.com, el teléfono 923240825 o de manera presencial en las oficinas de la empresa concesionaria ubicadas en la avenida de Villamayor, 1-5.