Arranca el plazo para solicitar los viajes del Imserso

La temporada de viajes 2026/2027 para el Imserso, Instituto de Mayores de Servicios Sociales, y solicitar una de las 880.000 plazas ha arrancado desde este lunes, 22 de junio, hasta el próximo 10 de julio, siendo el mismo número de plazas que el año anterior valoradas en 60 millones de euros.

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Eso sí, se ha destacado la existencia de 7.447 plazas que cuentan con un precio reducido de 50 euros, reservadas para las personas que reciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o de jubilación de la Seguridad Social y sin importar el destino.

En este nuevo programa también han mantenido la posibilidad de viajar con animales de compañía tanto en viajes en la Península como en cualquiera de las islas, reservando los lotes 1 y 2 para usuarios con animales cuyo peso no supere los 10 kilos, incluyendo el transportín, siempre de acuerdo con la normativa y los cuidados que requieren estos animales.

440.284 plazas son para el turismo de costa peninsular, 228.142 para la costa insular y 210.787 para turismo de escapada. En concreto, este proceso sólo afecta a los usuarios no acreditados en temporadas anteriores, tal y como recoge en un comunicado Europa Press.