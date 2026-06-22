El Centro Municipal Integrado permanecerá cerrado al público a partir de las 14:00 horas de este lunes

Debido a una avería en el sistema de climatización en las instalaciones del Centro Municipal Integrado Julián Sánchez ‘El Charro’, la atención presencial en este centro queda suspendida temporalmente a partir de las 14:00 horas de este lunes, 22 de junio, según ha apuntado el Ayuntamiento de Salamanca.

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Mientras se resuelve la incidencia, el Servicio de Atención Ciudadana está trabajando en la reubicación progresiva del resto de los servicios que se prestan habitualmente en este centro, con el objetivo de garantizar su continuidad.

Como alternativa, el consistorio asegura que los usuarios pueden dirigirse a los demás puntos municipales, donde se continuará ofreciendo atención presencial. Estos centros, en concreto, están encabezados por el CMI Victoria Adrados, ubicado en la Avenida Villamayor, a la que se puede acceder con las líneas de autobús 2 y 13.

Otra de las alternativas es el CMI Trujillo, ubicado en la plaza con su mismo nombre, a la que se puede llegar utilizando las líneas de autobús 4 y 12. Por otro lado, se encuentra el Centro Municipal de Mayores Trastormes, ubicado en el paseo César Real de la Riva, 58, y al que se puede ir usando la línea de autobús 8.