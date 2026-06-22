Más de 250 familias reciben ayuda en Salamanca para prevenir el fracaso escolar

El Ayuntamiento de Salamanca ha desarrollado un programa de promoción del éxito educativo que ha permitido prevenir el fracaso escolar y el absentismo en cerca de 250 familias de la ciudad.

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La iniciativa, impulsada desde una perspectiva social y comunitaria, se ha llevado a cabo en los Centros de Acción Social (CEAS) de las zonas Centro, El Rollo, San Bernardo y San José, con el objetivo de ofrecer apoyo a adolescentes con dificultades de aprendizaje y déficit curricular.

La actividad principal del programa es el acompañamiento educativo, facilitando recursos y apoyo a jóvenes que tienen más dificultades para acceder a ellos y evitando así situaciones de exclusión e inadaptación social.

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, destacó que este proyecto permite compensar las carencias socioeducativas de algunas familias y reforzar las capacidades de los adolescentes para favorecer su integración social.