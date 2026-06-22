Los CEAS acogen a cerca de 250 familias para luchar contra el fracaso escolar y el absentismo en Salamanca

Los Centros de Acción Social (CEAS) de las zonas Centro, El Rollo, San Bernardo y San José de Salamanca han acogido un programa de promoción del éxito educativo que, desde una perspectiva social comunitaria, previene el fracaso escolar y el absentismo en cerca de 250 familias.
Según apunta el Ayuntamiento de Salamanca, la actividad central es el apoyo educativo a adolescentes en situación de dificultad social con déficit curricular, facilitando recursos a aquellas personas que tengan más dificultades para poder acceder a ellos, evitando por tanto su exclusión e inadaptación social.
De esta forma, tal y como destaca la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, "se compensan las carencias socioeducativas que puedan encontrarse algunas familias a lo largo de su proceso de aprendizaje para incrementar las capacidades de los adolescentes que faciliten su inclusión social".
Este programa se integra dentro del proyecto Aula Cultural, que forma parte de la oferta municipal en los Centros de Acción Social para las personas en situación o riesgo de exclusión social, ofreciendo talleres que este año llegan a cerca de 1.500 personas en total. “Desde el Ayuntamiento de Salamanca se invierte en calidad de vida, en facilitar el día a día a las personas que más lo necesitan, por poco que parezca para una persona”, concluyó Miryam Rodríguez.