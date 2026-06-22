Los CEAS acogen a cerca de 250 familias para luchar contra el fracaso escolar y el absentismo en Salamanca

Los Centros de Acción Social (CEAS) de las zonas Centro, El Rollo, San Bernardo y San José de Salamanca han acogido un programa de promoción del éxito educativo que, desde una perspectiva social comunitaria, previene el fracaso escolar y el absentismo en cerca de 250 familias.

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Según apunta el Ayuntamiento de Salamanca, la actividad central es el apoyo educativo a adolescentes en situación de dificultad social con déficit curricular, facilitando recursos a aquellas personas que tengan más dificultades para poder acceder a ellos, evitando por tanto su exclusión e inadaptación social.

De esta forma, tal y como destaca la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, "se compensan las carencias socioeducativas que puedan encontrarse algunas familias a lo largo de su proceso de aprendizaje para incrementar las capacidades de los adolescentes que faciliten su inclusión social".