El PP designa a las salmantinas Rosa Esteban y Carmen Sánchez portavoces en las comisiones de Agricultura y Educación en las Cortes de Castilla y León

El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León ha designado a las procuradoras por Salamanca Rosa Esteban Ayuso y Carmen Sánchez Bellota como nuevas portavoces en dos de las comisiones más relevantes de la Cámara autonómica.

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En concreto, Rosa Esteban asumirá la portavocía de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, mientras que Carmen Sánchez será la portavoz de la Comisión de Educación durante la presente legislatura.

El nombramiento forma parte de la reorganización interna del Grupo Popular al inicio de la legislatura, con el objetivo de reforzar su estructura parlamentaria y asignar a cada comisión perfiles considerados idóneos para la defensa de los intereses de Castilla y León y, en particular, de la provincia de Salamanca.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Leticia García, ha destacado la “solidez” del equipo y ha mostrado su confianza en el trabajo de ambas procuradoras, a las que ha situado como perfiles adecuados para estas responsabilidades.