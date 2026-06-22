El trigo deja de cotizar y ya solo queda el maíz en la mesa de cereales de la Lonja de Salamanca

La Lonja de Salamanca ha dejado fuera de la cotización al trigo y al triticale. Tras la salida de la semana anterior de la cebada, la avena y el centeno, esta se suman estos dos productos. Tan solo queda el maíz que ha mantenido el precio de la semana anterior, es decir, 233 euros la tonelada.

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Por su parte, en los forrajes la mesa ha determinado repetir todos los precios de la semana anterior excepto el paquete grande de paja que sube 1 euro.

Mesa De Cereales Lonja De Salamanca 22 De Junio

Por su parte, en la mesa de ovino caída del precio del cordero que baja en todos los pesos 10 céntimos el kilo, mientras que sube el lechazo en los tamaños más pequeños 5 céntimos. Solo baja en los lechazos de más de 13 kilos, en los que cae 10 céntimos el kilo.