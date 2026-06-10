La Junta renovará los sistemas informáticos que gestionan las ayudas del sector ganadero

El contrato, con un plazo de ejecución de 21 meses, permitirá dar servicio tanto a las campañas ya realizadas como a las que tengan lugar durante los ejercicios 2026 y 2027. Publicidad Publicidad La Junta de Castilla y León ha anunciado un gasto de casi 420.000 euros para contratar un servicio de mantenimiento de las aplicaciones informáticas a través de las cuáles se gestionan las diferentes líneas de ayudas al sector ganadero.

Este contrato, que cuenta con un plazo de ejecución de 21 meses, va a permitir dar servicio y cobertura tanto a las campañas ya realizadas como a las que se lleven a cabo durante los ejercicios 2026 y 2027.

La inversión se centra en adecuar el sistema informático existente a las especificaciones de los procedimientos de gestión establecidos para las ayudas de los sectores bovino, ovino y caprino.