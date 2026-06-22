El Tribunal Supremo condena a Ábalos a 24 años, a Koldo García a 19 y a Aldama a 4 años y medio por el caso de las mascarillas

El Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años de prisión, a su exasesor Koldo García a 19 años, y al empresario Víctor de Aldama a cuatro años y medio, por irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia de COVID-19, según ha recogido Europa Press.

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La sentencia, dictada por unanimidad por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo tras un juicio de 14 sesiones celebrado entre abril y mayo, considera acreditadas las irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas.

Según recoge EP la Fiscalía Anticorrupción solicitaba penas de 24 años para Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y 7 años para Aldama, mientras que las acusaciones populares elevaban sus peticiones hasta los 30 años para los dos primeros.