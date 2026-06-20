El juez Peinado abre juicio con jurado popular a Begoña Gómez y le retira el pasaporte

El juez Juan Carlos Peinado ha acordado abrir juicio oral con jurado popular a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como retirarle el pasaporte, la prohibición de salida de territorio nacional y la obligación de comparecer cada quince días para firmar en sede judicial.

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Así consta en un auto de 84 páginas fechado este sábado y recogido por Europa Press, en el que el magistrado acuerda estas medidas también para su asesora, Cristina Álvarez, "durante el tiempo que dure la tramitación de esta causa y hasta que sea dictada una resolución firme". El documento judicial detalla los indicios que aprecia el instructor y fija las condiciones en las que ambas deberán permanecer a disposición del tribunal.

Peinado toma esta decisión después de la audiencia preliminar celebrada este lunes en los juzgados de Plaza de Castilla. En esa vista, la defensa de Gómez y de su asesora se opuso a la imposición de restricciones más gravosas, según las mismas fuentes.