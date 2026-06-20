El Ayuntamiento de Salamanca cede aulas del colegio Nicolás Rodríguez a la asociación Ariadna

El Ayuntamiento de Salamanca ha autorizado la cesión gratuita de diversos espacios en el colegio Nicolás Rodríguez Aniceto a la Asociación de Padres y Terapeutas de Personas con Autismo o Trastornos Generalizados del Desarrollo de Salamanca, conocida como Ariadna. Esta medida permitirá a la entidad la ampliación de dos unidades de educación básica obligatoria destinadas a alumnos con necesidades especiales.

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Según ha detallado el Consistorio, la concesión contempla el uso de cuatro aulas de la planta primera del colegio y las dependencias con acceso autónomo por la fachada principal, seis aulas de la planta segunda, el aula de pretecnología de la primera planta y las aulas de educación infantil ubicadas en el edificio donde se halla el gimnasio. La disponibilidad de estos nuevos espacios será clave para la organización de grupos reducidos y facilitará la adaptación de los recursos pedagógicos a las necesidades específicas de cada alumno.

Por su parte, la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, ha destacado la estrecha y fluida colaboración que mantiene el Ayuntamiento con la asociación Ariadna. Esta alianza se materializa de forma continua en la financiación de diversos programas esenciales que fomentan la participación e integración tanto de las personas con Trastorno del Espectro Autista como de sus familiares, abarcando desde el apoyo terapéutico hasta la conciliación.