Salamanca se tiñe de verde en apoyo a los afectados por el Párkinson

La solidaridad y la marea verde han tomado las calles de Salamanca en la mañana de este sábado con la celebración de la Marcha de los Tulipanes, un evento emblemático organizado por la Asociación Parkinson Salamanca para visibilizar y sensibilizar sobre esta enfermedad neurodegenerativa.

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El recorrido ha contado con un marcado respaldo institucional. La concejala de Salud Pública, Vega Villar, ha participado activamente en la marcha, trasladando de primera mano el apoyo incondicional del Ayuntamiento de Salamanca tanto a las personas que conviven con el Párkinson como a sus familias y cuidadores.