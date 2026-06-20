Más de un centenar de rayos sacuden a Salamanca durante la madrugada de este sábado

La provincia de Salamanca ha registrado una intensa actividad eléctrica durante la madrugada de este sábado.

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Según el mapa de descargas de AEMET entre las 03:00 y las 04:00 horas, una línea tormentosa ha atravesado gran parte del territorio salmantino, dejando más de un centenar de rayos, especialmente en el centro y sur de la provincia.