Salamanca organiza talleres gratuito de origami

El Ayuntamiento de Salamanca, a través del Museo del Comercio y la Industria de Salamanca, ha organizado durante los meses de septiembre, octubre y noviembre una propuesta que traerá la cultura oriental a la capital del Tormes a través del origami, papiroflexia basada en la creación de figuras mediante el ensamblaje de diferentes piezas de papel.

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Los talleres serán impartidos por la profesora Hiromi Nakanishi, con una duración aproximada de una hora u media. La actividad, además, está dirigida a mayores de 14 años, con un máximo de 15 participantes por taller, no siendo necesario ningún tipo de material ya que la actividad contará con los mismos.

La programación será de dos sesiones cada mes, siendo ambas idénticas para que los participantes puedan elegir cualquiera de las dos fechas. Eso sí, el contenido será diferente con respecto a los meses, por lo que quienes participen en los talleres de septiembre, octubre y noviembre podrán descubrir nuevas propuestas sin repetir la actividad.