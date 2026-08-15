Las reservas A+, O+ y AB-, ante la necesidad urgente de donantes de sangre

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León ha hecho un llamamiento a la población para donar “lo antes posible” ante la necesidad urgente de donaciones de sangre del tipo A+, O+ y AB-, actualmente en rojo.

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Aún así, cabe destacar que se necesita de manera urgente también donaciones del grupo B+, que en la actualidad se encuentran en niveles amarillos. Todo esto en pro de que no lleguen a niveles rojos.

Por otro lado, desde el CHEMCYL también han destacado que los grupos A-, B- y O- gozan de buena salud, destacando que hay que seguir donando para que esos niveles se mantengan estables.

Por otro lado, la Hermandad de Donantes de Sangre de Salamanca, facilita diferentes puntos tanto en la capital del Tormes como en la provincia para realizar este tipo de donaciones.

Salamanca capital, punto fijo