Los cazadores salmantinos se muestran optimistas ante la apertura de la media veda de este 15 de agosto: "Hay abundancia"

Este 15 de agosto se abre en Castilla y León la media veda que autoriza la caza de la codorniz y la tórtola europea en 682 cotos de la Comunidad.

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Ante esta cita tan esperada, los cazadores de la comunidad se muestran optimistas ante la campaña de la codorniz, por la fuerte entrada y la cría de la especie.

En el caso de Salamanca, Javier Tendero, presidente de la Federación de Caza, explica que "este año se ha escuchado cantar bastante a la codoniz y también se ha visto mucha". Sin embargo, subraya que este ave "es caprichosa" y por eso, dice que "una vez que cría y le azota el calor vuela a zonas más frescas del norte o zonas de regadío".

Por otra parte, según informaciones recogidas por la Agencia ICAL, los técnicos y anilladores del proyecto Coturnix ratifican resultados "muy positivos" durante la primavera, con una entrada de ejemplares en la Comunidad que es superior a la del año pasado.

Respecto al inicio del periodo de caza de esta especie, Tendero explica que "este sábado se verán codornices en zonas de regadío y pastizales frescos. La cría ha sido buena y hay abundancia de codornices, solo es tener suerte y que está pequeña caprichosa nos aguante en nuestros acotados".

Durante este año se mantiene el cupo de la codorniz en 20 ejemplares por cazador y día y la tórtola se limita a 6, pero está condicionado al cupo asignado por el titular cinegético, al cupo máximo del coto y al cupo general establecido para Castilla y León.

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Los cazadores tendrán que anotar sus capturas de codorniz en una ficha que les facilitará el titular cinegético, que tendrá que ser entregada antes del 21 de septiembre.