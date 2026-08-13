Los agricultores confirman la mala cosecha del garbanzo en Salamanca

Los agricultores confirman la mañana cosecha del garbanzo en Salamanca.

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Desde la organización UPA detallan que las producciones están entre los 450 y los 500 kilos por hectárea, apuntando que estamos ante "la peor cosecha de la última década".

En Salamanca este año se han sembrado ya por debajo de anteriores campañas: 2.980 hectáreas de garbanzos en secano y 837 de regadío.

Esta bajada de siembra, explican que, es por los problemas que los agricultores tuvieron para realizar estas tareas por las lluvias, que además hizo que no todas las siembras se hicieran en buenas condiciones, siendo algunas de ellas muy tardías. A eso hay que añadir el excesivo calor que dio comienzo en el mes de mayo.