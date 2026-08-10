Casi uno de cada tres perceptores de la PAC en Castilla y León tiene más de 65 años

El campo de Castilla y León afronta un serio problema de envejecimiento y falta de relevo generacional. Según los últimos datos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), de los 50.465 perceptores de ayudas directas de la PAC en la Comunidad, 16.513 tienen más de 65 años, el 32,72%.

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En el otro extremo, únicamente 379 menores de 25 años reciben estas ayudas, apenas el 0,75% del total. La mayoría de los beneficiarios, 28.981, tiene entre 40 y 65 años.

En cuanto al dinero, las ayudas directas sumaron 732,5 millones de euros. Los mayores de 65 años recibieron 131,8 millones, mientras que los menores de 25 apenas percibieron 10,9 millones.

Los datos también reflejan la fuerte masculinización del sector: 36.735 perceptores son hombres, frente a 13.730 mujeres.

En las ayudas de desarrollo rural, la situación es similar. De los 29.326 beneficiarios, solo 391 son menores de 25 años, frente a 3.847 mayores de 65.

Las cifras vuelven a poner el relevo generacional como uno de los principales retos del campo de Castilla y León, ante la escasa incorporación de jóvenes y el elevado número de agricultores que supera los 65 años.