La mayoría de los fitosanitarios utilizados por los agricultores españoles son fungicidas y bactericidas

Los fungicidas y bactericidas son los productos fitosanitarios más utilizados por los agricultores españoles (54 % del total), seguidos de herbicidas, desbrozadores y musguicidas (27%) y de insecticidas y acaricidas (17%). Así lo determinan los datos obtenidos en una encuesta realizada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a la campaña agrícola de 2024 (comprendida entre el 1 de octubre de 2023 y el 30 de septiembre de 2024).

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La Encuesta de Usos de Productos Fitosanitarios 2024 recoge la superficie tratada y las cantidades de sustancias activas aplicadas a 19 cultivos (10 más que en la edición anterior). Se trata de una operación estadística de periodicidad quinquenal y de obligado cumplimiento, al estar incluida en el Plan Estadístico Nacional, teniendo como objeto proporcionar información armonizada y comparable a nivel de la Unión, para desarrollar políticas en el contexto de la estrategia sobre el uso sostenible de los productos fitosanitarios.

Gracias a la colaboración del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de las explotaciones agrícolas que forman parte de la muestra, se ha podido recopilar y analizar la información de más de 7.000 cuadernos de explotación agrícola, lo que ha supuesto una tasa de respuesta muy alta, que pone de manifiesto la buena colaboración de los agricultores y el interés que ha despertado la encuesta en los diferentes subsectores agrícolas a los que se extiende.

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En la edición de este año, se han analizado las siguientes modalidades de producción: en secano y regadío: trigo, cebada, resto cereales, leguminosas, remolacha, algodón, girasol, colza, frutos secos, viñedo y olivar; en regadío: maíz, arroz y tabaco; hortalizas en invernadero y al aire libre; sin diferenciar modalidad: cítricos, frutales, patatas, prados, pastos y forrajeras.

La publicación presenta como variables principales la superficie básica tratada (área tratada al menos una vez), la superficie cultivada tratada (considerando el número de aplicaciones), la cantidad total aplicada de cada sustancia activa, el número medio de aplicaciones (relación entre superficie tratada y básica) y la dosis media aplicada por unidad de superficie básica.