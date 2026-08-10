Declarado el alto riesgo de incendios forestales los días 11, 12 y 13 de agosto en Castilla y León

La Junta de Castilla y León ha vuelto a declarar la situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales para los días 11, 12 y 13 de agosto de 2026, una actualización que se debe a los cambios desfavorables de la meteorología, donde las temperaturas superarán los 36 grados en numerosos puntos, además de bajar la humedad relativa a valores inferiores al 10 por ciento. Por otro lado, se esperan también vientos fuertes que podrían superar en algunas zonas los 45 kilómetros por hora.

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El índice será muy extremo para este martes, 11 de agosto, mientras que pasará a extremo tanto los días 12 como 13 de agosto. Como han explicado desde la Junta de Castilla y León, las condiciones del campo son prácticamente delicadas de cara a poder arder, todo por la acumulación de las olas.

De este modo, se ha querido regular el tipo de actividades que se realizarán en zonas de campo. Estas son: prohibición de encender fuego en el monte en todo tipo de espacios abiertos, así como en zonas recreativas y de acampada, incluso en las zonas habilitadas para ello; prohibición del uso de barbacoas en espacios abiertos, incluyendo aquellas autorizadas, suspensión de todas las autorizaciones para el uso del fuego que se hayan otorgado; prohibición de la introducción y uso de material pirotécnico y suspensión de las autorizaciones para el lanzamiento de cohetes o artefactos de cualquier clase que contengan fuego; y prohibición del uso de maquinaria en el monte y la franja de 400 m que lo circunda, cuyo funcionamiento habitual genere fuego, deflagración, chispas o descargas eléctricas, tales como sopletes, soldadores, radiales, etc.

Así mismo, se exceptúa de esta prohibición el uso de maquinaria en actuaciones de emergencia e interés general, destinadas a la reparación urgente de infraestructuras públicas, servicios de energía eléctrica, gas natural, telecomunicaciones, etc. siempre y cuando éstas hayan sido comunicadas a los Servicios Territoriales de Medio Ambiente y se realicen conforme a las medidas establecidas por éstos, o aquellas otras en que expresamente haya sido autorizado su uso o que resulten necesarias para la extinción del incendio.

Aún así, según dicta el Boletín Oficial de Castilla y León, las empresas “extremarán la precaución, contando con los medios necesarios para abordar la extinción de cualquier conato de incendio que se pudiera producir a consecuencia de su actividad”.

Esta serie de prohibiciones entrarán en vigor desde las 00:00 horas del 11 de agosto de 2026 hasta las 23:59 horas del 13 de agosto de 2026.