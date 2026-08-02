Castilla y León mantiene el riesgo alto de incendios durante este domingo

Castilla y León mantiene activos los avisos por por riesgo meteorológico de incendios forestales en la comunidad a pesar del fin de las alertas amarillas por altas temperaturas, una medida llevada a cabo por la Junta de Castilla y León de cara a extremar las precauciones y evitar este tipo de incidentes como los ocurridos en Burgohondo o Fermoselle.

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Todo esto a raíz de que las condiciones meteorológicas no son favorables de cara a prevenir incendios, con altas temperaturas, humedad relativa baja e índice de peligro de incendios en valores "muy altos" o "extremos".

La prohibición se mantiene activa desde las 12:00 horas del mediodía hasta las 20:00 horas de la tarde de este domingo, 2 de agosto, prohibiendo el uso de maquinaria autopropulsada agrícola y forestal en el monte y en los terrenos agrícolas situados a menos de 400 metros de masa forestal.