La fachada norte de la Catedral de Salamanca entrará en obras tras el XXXVII Encuentro Nacional de Cofradías

Hace cuatro años, comenzaron una serie de obras en la Catedral de Salamanca para restaurar algunas de sus partes visibles. Para concretar más, en 2022 se iniciaba la restauración del atrio de la misma, donde se incluirían unos baños públicos. Así pues, comenzaron desmontando algunas de las losas de piedras, que también fueron limpiadas y reparadas, para así realizar esta restauración.

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Atrio de la Catedral de Salamanca

En 2024, arrancaban también la Catedral Nueva las obras que servirían para visitar la Mazmorra, la Sala del Reloj o el Cuerpo de Campanas, ocultas en el interior del sagrado lugar. Una restauración por la que se contrató a Valentín Berriochoa, presupuestando la obra en 471.000 euros, de los que se utilizarán en un principio unos 249.000 para mejorar el espacio que se encuentra entre la bóveda y el tejado.

Obras en la Catedral Nueva de Salamanca

Una curiosidad sobre esto, es que dos semanas después, un camión de las obras de la Catedral de Salamanca destrozaba una de las columnas, que más tarde fue reparada tras una valoración por parte de Patrimonio.

Durante este 2026, volverá a acometer otra gran obra, en este caso en la fachada norte de la misma, en la plaza de Anaya, confirmado fuentes de la Diócesis de Salamanca que se realizará tras el XXXVII Encuentro Nacional de Cofradías que reunirá en Salamanca a miles de personas.

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