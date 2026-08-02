¿Vas a sacar dinero o salir de viaje? La Guardia Civil recuerda cómo evitar robos y estafas

La Guardia Civil ha recordado una serie de consejos de seguridad para prevenir robos y hurtos durante el verano, una época en la que aumentan los desplazamientos y la afluencia de personas en las calles y zonas turísticas.

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Entre las principales recomendaciones, el Instituto Armado aconseja extremar la precaución al acudir a una entidad bancaria para retirar dinero en efectivo. Al salir, es importante comprobar que nadie sigue a la persona y desconfiar de posibles distracciones, como empujones, personas que ofrecen limpiar una supuesta mancha en la ropa o que alertan de que se ha caído algún objeto, ya que pueden ser estrategias para sustraer la cartera o el dinero.

La Guardia Civil también recomienda no perder de vista las pertenencias personales. Los bolsos deben llevarse siempre cerrados y bien sujetos, mientras que teléfonos móviles, carteras y otros objetos de valor conviene guardarlos en bolsillos interiores o lugares de difícil acceso. Además, aconseja evitar llevar grandes cantidades de dinero en efectivo y no realizar pagos con billetes de elevado valor siempre que sea posible.

En el caso de los viajeros, el Instituto Armado recuerda que es preferible dejar el pasaporte en la caja fuerte del alojamiento y conservar anotados los datos identificativos de los objetos de valor, como la marca, el modelo y el número de serie, para facilitar su identificación en caso de robo.

Asimismo, advierte de que no debe aceptarse el cambio de moneda ofrecido por personas en la vía pública, recomendando acudir únicamente a establecimientos autorizados para este tipo de operaciones.

Seguridad al volante La Guardia Civil también hace hincapié en la importancia de conducir de forma responsable durante los desplazamientos estivales. Recuerda que el uso del cinturón de seguridad es obligatorio en todas las plazas del vehículo, que está prohibido utilizar el teléfono móvil al volante y que nunca se debe conducir después de consumir alcohol o drogas.

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