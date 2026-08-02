Salamanca vuelve a formar parte este verano del Programa de Apertura de Monumentos Verano 2026 impulsado por la Junta de Castilla y León, una iniciativa que permite acercar a vecinos y visitantes el patrimonio histórico y artístico de la Comunidad durante los meses estivales.

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La propuesta, organizada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte en colaboración con las diócesis de Castilla y León, permanecerá activa hasta el próximo 6 de septiembre y ofrece la posibilidad de conocer diferentes espacios monumentales de la provincia salmantina incluidos en las rutas culturales diseñadas para esta edición.

Los recorridos están organizados en torno a distintos estilos artísticos, itinerarios turísticos y ámbitos geográficos, con propuestas vinculadas al Camino de Santiago, el románico, el gótico, el renacimiento y otros periodos que permiten descubrir la riqueza patrimonial de Castilla y León.

Los monumentos incluidos en el programa mantienen, con carácter general, un horario de apertura de martes a domingo de 11:00 a 13:30 horas y de 17:00 a 20:00 horas, aunque existen excepciones recogidas en la información específica de cada espacio.

Desde la Junta destacan que la unificación de horarios facilita la organización de las visitas y favorece la promoción turística de la iniciativa, especialmente durante los meses de mayor afluencia de visitantes.

El Programa de Apertura de Monumentos Verano 2026 engloba un total de 390 monumentos repartidos por 316 localidades de las nueve provincias de Castilla y León, con 21 programas temáticos que permiten recorrer el patrimonio de la Comunidad a través de diferentes rutas.

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