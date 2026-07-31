La Universidad de Salamanca mantendrá abierta su oferta cultural este verano con cuatro exposiciones durante el mes de agosto

La Universidad de Salamanca mantendrá sus puertas abiertas a la cultura durante todo el periodo estival para ofrecer a turistas y salmantinos la oportunidad de disfrutar de una variada programación artística. Los emblemáticos espacios de la Hospedería Fonseca y las Escuelas Mayores albergarán durante el mes de agosto cuatro muestras que abarcan desde el arte contemporáneo y la perspectiva de género hasta valiosos tesoros del patrimonio medieval.

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La Hospedería Fonseca se consolida como uno de los principales epicentros artísticos de la ciudad este verano. En su Sala B, y en el marco de la programación de Las Noches del Fonseca, se exhibe la instalación audiovisual "Genias", una producción del Festival de Almagro en colaboración con la Compañía Nacional de Teatro Clásico y el Instituto de las Mujeres que estará abierta hasta el 27 de septiembre. A través de actrices contemporáneas, la muestra recupera las voces y el legado de las mujeres del Siglo de Oro que marcaron la historia y el pensamiento de su época.

Asimismo, la Sala de exposiciones de la Hospedería Fonseca acoge hasta el mes de noviembre la propuesta "Girls to the front!", comisariada por Javier Panera y Montse Galán. Esta amplia exposición reúne más de 2000 piezas, entre portadas de discos, fotografías y revistas, para trazar una genealogía de las relaciones entre las artes visuales y la música pop y rock desde una perspectiva feminista, invitando al público a revisar los relatos tradicionales de las músicas populares urbanas.

El Espacio de Arte Experimental de Fonseca experimentará un relevo creativo a lo largo del mes. Hasta el próximo 2 de agosto se podrá visitar "De tripas, corazón", de Álex Bow, una obra multidisciplinar que combina pintura, mapas conceptuales, instalación y más de 700 dibujos en stop-motion para explorar los procesos de producción artística. Posteriormente, a partir del viernes 7 de agosto y hasta el 13 de septiembre, tomará el testigo la exposición "Todos los días me levanto", de Alexis García-Pumarino Arias, concebida como una máquina de escucha sobre el estado nostálgico del presente y el arte como vía de reconciliación con el mundo.