Bego Salazar lleva el flamenco más puro a los Jardines de Santo Domingo de Salamanca este sábado

Bego Salazar es una de esas artistas con un toque especial en su voz. Con ella, transporta al mundo de las plegarías, alegrías y quejíos, con la gitanería siempre bien marcada y un flamenco puro que evoca a aquellos conciertos de antaño donde la piel se erizaba y donde el público quedaba con ganas de más.

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La singularidad de la artista se manifestará desde los propios comienzos, acompañando al espectador a viajar a través de todo un paisaje sonoro en donde conviven espontaneidad, libertad y todo un abanico de colores musicales que arroparán al espectador. No solo esto, sino que traerá a nuestro presente aquellas voces censuradas por las épocas encontrando todo un espacio de libertad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bego Salazar (@bego_salazar) A través de un viaje íntimo, la propuesta de ‘Quejío y Linaje’ es toda una medicina curativa para el alma a través del flamenco, transportando y transformado al espectador, y construyendo todo un viaje emocional con un final catártico. De este modo, Bego Salazar mostrará todo el ímpetu charro, aunado con una vida flamenca cuya voz resonará en los jardines de Santo Domingo a partir de las 22:30 horas de este sábado, 25 de julio.

No será la única actuación que se realizará en el lugar, sino que el próximo 28 de julio, a partir de las 22:30 horas, también se realizará la actuación Bohemian Night, donde profesores de la Academia Internacional de Música convertirán Salamanca es un espacio donde se aunará juventud y Romanticismo.