Salamanca se prepara para un fin de semana de estreno teatral, jazz internacional y poesía

El programa cultural 'Salamanca Plazas y Patios' ofrece una agenda repleta de propuestas para los próximos días. La gran novedad será el estreno absoluto de 'Las voces del margen', de la compañía salmantina Métrica Pura. Escrita por M. Teresa Alfonso, la obra recrea un encendido debate en 1528 entre los dominicos Francisco de Vitoria y Domingo de Soto sobre la dignidad indígena, observado en secreto por mujeres de la época como Beatriz Galindo 'La latina'. Las funciones tendrán lugar en los Jardines de Santo Domingo los días 17, 18 y 19 de julio a las 21:00 horas, con entrada libre.

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Por su parte, el IX Festival Internacional de Jazz se despide en el Patio Chico con dos grandes citas. El viernes 17 de julio actuará el prestigioso pianista holandés Peter Beets junto al virtuoso saxofonista Gideon Tazelaar. El sábado 18 será el turno de la aclamada vocalista británica Emma Smith, conocida por su potente voz y colaboraciones con figuras de la talla de Michael Bublé y Robbie Williams.