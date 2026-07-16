La Filmoteca de Castilla y León inaugura este jueves, 16 de julio, la exposición ‘Luis González de la Huebra. Gabinete de curiosidades’, una muestra impulsada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte que recupera la figura del comerciante salmantino Luis González de la Huebra (1855-1922), impulsor de la llegada de las principales innovaciones técnicas y culturales europeas a la Salamanca de finales del siglo XIX.

La exposición reúne una selección de objetos originales de los siglos XIX y XX que reflejan la evolución de la fotografía, las artes decorativas y el progreso tecnológico, además de poner en valor la histórica colección donada por la familia Huebra a la Filmoteca, integrada por cámaras fotográficas, material publicitario, un laboratorio portátil de 1905 y más de un millar de cristales de linterna mágica, negativos y fotografías. La muestra podrá visitarse en el horario habitual de la Filmoteca de Castilla y León.