La Sala Protagonistas de Santa Marta estrena la exposición ‘Líneas habitadas’ de Carmen Borrego

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha renovado la oferta cultural de la Sala Protagonistas con la inauguración de ‘Líneas habitadas’, una nueva exposición de la artista salmantina Carmen Borrego Muñoz. La muestra reúne una colección de ilustraciones publicadas en los últimos tres años, donde la autora combina el trazo tradicional a plumilla con la delicadeza de la acuarela y el grafito acuarelable.

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A través de esta serie, Borrego propone un diálogo entre el control y la espontaneidad, utilizando rotuladores calibrados para aportar texturas y volumen. Según explica la propia creadora, cada obra busca entrelazar lo técnico y lo poético, creando imágenes "habitadas por gestos, tiempo y materia" que sugieren memoria y emoción, invitando al espectador a interactuar con la obra.