Coleccionistas de aquí del Museo de Historia de Automoción de Salamanca

La muestra, que además reconoce la labor de los coleccionistas charros, se podrá visitar durante el verano reuniendo vehículos históricos de colecciones privadas de la provincia de Salamanca

El Museo de Historia de la Automoción de Salamanca ha presentado su exposición del verano ‘Coleccionistas de aquí’, una muestra dedicada a los coleccionistas salmantinos que han contribuido de manera activa a conversar y mantener vivo el legado de la historia de la automoción en la provincia de Salamanca.

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De este modo, se han reunido en el MHAS todo el trabajo realizado por coleccionistas que han dedicado tiempo y esfuerzo a recuperar y restaurar automóviles y diferentes motocicletas. Además, se podrán visitar automóviles de diferentes épocas destacando nombres como Maserati, Jaguar, Hispano-Suiza, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Opel, Renault, FIAT, Citroën, SEAT, SIMCA, Chevrolet, Ford, Dodge y Mercury que reflejan la evolución del diseño y la ingeniería en el continente.

Así pues, se van a reunir joyas de la automoción haciendo un bonito viaje a través de la historia de los automóviles. Además, desde el Museo de Historia de la Automoción de Salamanca se ha querido reconocer la labor desinteresada por parte de los coleccionistas con esta exposición que abarcará dos fases: una primera donde podrá visitarse desde comienzos de julio hasta mediados de agosto de 2026, y la segunda desde mediados de agosto hasta finales de septiembre de 2026.

Vehículos incluidos en la exposición Francisco Arias Pereña / Chevrolet Corvette C3 (1982) [Jul-Ago]

Rafael Arribas Rosado / Jaguar E Type 4.2 del año 1970 [Jul-Ago]

Luis Daniel Beltrán Mateos / Mercedes Benz 280 SE Cabriolet (1969) [Ago-Sept]

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Manolo Cachorro - Exposición MHAS

Aurelio Díez De San Claudio / Ford T del año 1927 / [Ago-Sept]

Elías Diez Hernández/ Jaguar Tipo E Serie I 4.2 (1968) [Ago-Sept]

Marta Díez Santos / Rolls Royce Silver Shadow (1974) [Jul-Ago]

Ramón Domingo García Martín / Citroën 2 CV. 6-CT “Zapatillas“ [Ago-Sept]

Manuel Jesús Domínguez Sánchez / Jeep Wrangler Texan (1991) [Jul-Ago]

Santiago Fuentes Lecue / Jeep Comando HD del año 1977 [Ago-Sept]

Automecánica Gabi / SIMCA 1000 GL del Año 1966 [Ago-Sept]

Antonio Galindo De La Vara/ Colección histórica del Cuerpo de Bomberos [Ago-Sept]

Antonio Garrido de Pablo / Mercury Monterey (1956) [Jul-Ago]

Antonio Garrido Jiménez / Opel 1.2 Litre (1932) [Jul-Ago]

Francisco Javier Gómez Casillas - Exposición MHAS

Javier Gómez Daza / Renault Dauphine del año 1961 [Ago-Sept]

Demetrio Gómez Planche - Exposición MHAS

Rosa Gómez-Planche Casillas - Exposición MHAS

Manuel González Díaz / Hispano Suiza T49 Carrocería Juan Forcada (1926) [Ago-Sept]

Julián Hernández Benito / Maserati 3500 GT (1966) [Jul-Ago]

José María Herrero Hernández / SEAT 850 Sport Spider (1970) [Jul-Ago]

Antonio Inestal Ramos - Exposición MHAS

Pedro Juanes Yenes / Renault 8 (1974) [Jul-Ago]

Rosa Lorenzo Martín / Ford A del año 1929 - Exposición MHAS

Félix Lorenzo Martín / Ford V8 del año 1933 - Exposición MHAS

Mármoles Eusebio / SEAT 600 D del año 1968 [Ago-Sept]

Modesto Marcos García / FIAT 124 Spider (1978) [Jul-Ago]

Teresa Martín Rodríguez / Porsche 924S 1986 [Jul-Ago]

Miguel Francisco Ovejero García / SEAT 600 D (1967) [Jul-Ago]

José Luís Pariente Cuadrado / Mustang Mustang Mach I (1971) [Jul-Ago]

Jose Luis Rodríguez Argüeso / FIAT X1/9 del año 1977 [Ago-Sept]

Santiago Rodríguez Muñoz / Sanglas 500S 1977 [Jul-Ago]

Herederos de Adolfo Romero- Exposición MHAS

Eugenio Salgado Herrero / Chevrolet AC Internacional (1929) [Ago-Sept]

Antonio Luis Sanchez Calzada Hernandez - Exposición MHAS

Agustín Sánchez De Vega / Dodge Dart Custom (1974) [Ago-Sept]

Alejandro Santos Turrión / Porsche 924S del año 1985 [Ago-Sept]

Alfonso Serrano Huici / Kawasaki Z1A (1974) [Jul-Ago]