El Ayuntamiento de Salamanca presenta la programación de verano 2026 en la Biblioteca Torrente Ballester

La Red de Bibliotecas Municipales del Ayuntamiento de Salamanca ha presentado su programación cultural para los meses de julio y agosto de 2026. La Plaza de la Biblioteca Torrente Ballester volverá a convertirse en el epicentro del ocio estival salmantino, transformando sus espacios al aire libre en un escenario donde la música en directo y las proyecciones cinematográficas serán las grandes protagonistas de las noches de viernes.

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El plato fuerte de la temporada es la celebración del X Festival de Blues, bajo el lema "En la Biblioteca, Verano se escribe con Blues". Este ciclo, que cumple una década consolidado como una cita imprescindible para los amantes de la música negra, arrancará el viernes 3 de julio a las 21:30 h con la actuación internacional del bajista y compositor estadounidense Bret Coats & The Persuaders. El viaje musical continuará el 17 de julio con los ritmos de Nueva Orleans a cargo de María Carbonell Blues Mood, galardonada como la Mejor Banda Emergente de Blues en España en 2024. Para el 31 de julio, el guitarrista bilbaíno Gonzalo Portugal presentará su aclamado trabajo Release, mientras que el broche de oro lo pondrá el cuarteto madrileño The Lucky Makers el 14 de agosto, fusionando blues, soul y góspel.

De forma alterna, el séptimo arte tomará el relevo con el ciclo de Cine al Aire Libre, que este año está dedicado al "Cine de enredo: risas, líos y mucho ingenio". Las proyecciones comenzarán a las 22:30 h durante el mes de julio y pasarán a las 22:00 h en agosto. Los asistentes podrán disfrutar de grandes clásicos y éxitos familiares bajo el cielo estrellado: la sofisticada comedia "Cómo robar un millón y..." (10 de julio), la entrañable historia familiar de "Paddington" (24 de julio), la inolvidable locura de los Hermanos Marx en "Una noche en la ópera" (7 de agosto) y la divertida película de animación "Enredados" (21 agosto).