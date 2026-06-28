‘El que se pica, ajos mastica’ llega este domingo a la Plaza Barcelona con el programa Cultura en los Parques

El programa Cultura en los Parques , organizado por el Ayuntamiento de Salamanca , ofrecerá este domingo una nueva propuesta para el público familiar con el estreno absoluto de ‘El que se pica, ajos mastica’, de la compañía Saldaña y Carioca.

La representación tendrá lugar a las 12:00 horas en la Plaza Barcelona y propone una divertida historia ambientada en una huerta donde los alimentos viven una inesperada polémica. Ajos, calabazas y cebollas no entienden que varios surcos hayan sido plantados con tomates, un cultivo que consideran extraño por venir de fuera.