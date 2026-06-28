‘El que se pica, ajos mastica’ llega este domingo a la Plaza Barcelona con el programa Cultura en los Parques

El programa Cultura en los Parques, organizado por el Ayuntamiento de Salamanca, ofrecerá este domingo una nueva propuesta para el público familiar con el estreno absoluto de ‘El que se pica, ajos mastica’, de la compañía Saldaña y Carioca.
La representación tendrá lugar a las 12:00 horas en la Plaza Barcelona y propone una divertida historia ambientada en una huerta donde los alimentos viven una inesperada polémica. Ajos, calabazas y cebollas no entienden que varios surcos hayan sido plantados con tomates, un cultivo que consideran extraño por venir de fuera.