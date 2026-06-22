La provincia de Salamanca será una de las protagonistas del VI Festival ‘Escenario Patrimonio de Castilla y León’, que se celebrará entre el 3 de julio y el 30 de agosto de 2026, con una programación que acercará las artes escénicas a distintos enclaves del territorio salmantino.
En total, se desarrollarán seis representaciones en la provincia, distribuidas en los municipios de Villaseco de los Reyes, Santa Marta de Tormes, Béjar, Villar de Peralonso, Macotera y Babilafuente.
El objetivo del festival es acercar la cultura al entorno rural y a distintos municipios de la provincia, con una programación que combina disciplinas como el teatro, la música, la danza o el circo.