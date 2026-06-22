El Festival ‘Escenario Patrimonio’ llevará seis espectáculos a distintos municipios de la provincia de Salamanca este verano

Béjar, Santa Marta de Tormes, Villaseco de los Reyes, Villar de Peralonso, Macotera y Babilafuente acogerán las representaciones del programa cultural entre julio y agosto, con propuestas de teatro, música, danza y artes escénicas

La provincia de Salamanca será una de las protagonistas del VI Festival ‘Escenario Patrimonio de Castilla y León’, que se celebrará entre el 3 de julio y el 30 de agosto de 2026, con una programación que acercará las artes escénicas a distintos enclaves del territorio salmantino.

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En total, se desarrollarán seis representaciones en la provincia, distribuidas en los municipios de Villaseco de los Reyes, Santa Marta de Tormes, Béjar, Villar de Peralonso, Macotera y Babilafuente.