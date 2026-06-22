La Policía Nacional alerta de una nueva estafa: "Que no te sorprenda escuchar gritos de tu familiar pidiendo socorro"

La Policía Nacional ha alertado de un nuevo timo bautizado como la "urgencia hospitalaria", una estafa telefónica dirigida a uno de los perfiles más vulnerables: ancianos que viven solos.

Publicidad Publicidad

Tal y como señalan desde el Cuerpo, los delincuentes llaman desde un número oculto haciéndose pasar por médicos o allegados, exigiendo de forma desesperada grandes sumas de dinero para una operación a vida o muerte de un familiar cercano.

Para infundir pánico y evitar que la víctima reaccione, fijan un límite de menos de una hora, prohíben colgar el teléfono o contactar con otra persona y simulan gritos de auxilio del supuesto pariente de fondo.

La clave de la estafa reside en la manipulación emocional de la víctima y en la presión a la que es sometida.