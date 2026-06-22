Prosperidad, Delicias y San Isidro celebran sus Fiestas Patronales del 15 al 27 de junio

Las Fiestas Patronales 2026 de los barrios de Prosperidad, Delicias y San Isidro volverán a convertir estos enclaves de Salamanca en un gran espacio de encuentro vecinal del 15 al 27 de junio. Organizadas por la Asociación de Vecinos PRODESI, las celebraciones contarán con una amplia programación dirigida a todas las edades y centrada en fomentar la convivencia, la participación ciudadana y el sentimiento de pertenencia al barrio.

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Entre los actos más destacados figuran la fiesta infantil con hinchables y la tradicional fiesta de la espuma, que se celebrarán el 23 de junio en la Avenida de Campoamor y que volverán a reunir a numerosas familias.

La programación continuará el miércoles 24 de junio con la solemne misa en honor a San Juan, seguida de un homenaje a Amparo, conocida popularmente como “La Gran Tamborilera”, así como un reconocimiento a monitores, voluntarios y colaboradores de la asociación. La jornada concluirá con un vino de honor en la Plaza del Museo del Comercio.

El jueves 25 de junio estará dedicado especialmente a las personas mayores, con una fiesta amenizada por música, baile y merienda, además de la actuación de la cantante Inmaculada Paniagua. Por su parte, el viernes 26 se celebrarán el concurso de mascotas y una sesión de cine al aire libre con la proyección de la película “Robot Salvaje”.