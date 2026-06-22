Las microempresas podrán acceder a subvenciones de hasta 1.800 euros para mejorar su transformación digital

Las microempresas de Castilla y León contarán con ayudas de hasta 1.800 euros a fondo perdido para mejorar su digitalización, según recoge la orden publicada este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), por la que se aprueban las bases reguladoras de estas subvenciones que gestionará el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (Icecyl).

Publicidad Publicidad

Según ha recogido Ical la iniciativa tiene como objetivo facilitar la incorporación de herramientas y soluciones tecnológicas que permitan a las pequeñas empresas avanzar en su transformación digital, mejorar su competitividad y adaptarse a las nuevas exigencias del mercado.

Tal y como ha informado Ical las ayudas estarán dirigidas específicamente a microempresas de la Comunidad y podrán alcanzar los 1.800 euros por beneficiario, mediante subvenciones a fondo perdido destinadas a sufragar actuaciones relacionadas con la digitalización de los negocios.