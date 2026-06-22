El sistema de reutilización de los puntos limpios de Salamanca supera los 250 usuarios en su primer mes

El nuevo sistema de intercambio de objetos en los puntos limpios de la ciudad de Salamanca ha alcanzado los 250 usuarios en su primer mes de funcionamiento, según los datos facilitados por el Ayuntamiento.

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En este periodo se han registrado 117 objetos y se han producido en torno a medio centenar de intercambios, lo que confirma la buena acogida de esta herramienta orientada a la reutilización y reducción de residuos.

El proyecto forma parte de la estrategia ‘Salamanca Economía Circular’ y está financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El sistema funciona en los cuatro puntos limpios de la ciudad y permite a los usuarios depositar objetos en buen estado para su reutilización, que posteriormente pueden ser canjeados mediante un sistema de puntos gestionado a través de una plataforma digital.