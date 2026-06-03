Salamanca capital contará con 52 nuevos contenedores para ropa y zapatos

La capital salmantina contará con 52 contenedores de ropa y zapatos nuevos, así como 500 sacas reutilizables para la recogida y el transporte de estos residuos. De manera, que estos 52 contenedores se suman ya a los 83 existentes.

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Según los datos del Ayuntamiento, en 2025 se alcanzó un récord histórico con el depósito de 542,71 toneladas de material textil, un 12,43 % más con respecto a 2024.

A las toneladas de 2025 se suman 31,4 toneladas más depositadas entre los puntos limpios fijos y los de proximidad.

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