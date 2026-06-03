Salamanca capital contará con 52 nuevos contenedores para ropa y zapatos

La capital salmantina contará con 52 contenedores de ropa y zapatos nuevos, así como 500 sacas reutilizables para la recogida y el transporte de estos residuos. De manera, que estos 52 contenedores se suman ya a los 83 existentes.
Según los datos del Ayuntamiento, en 2025 se alcanzó un récord histórico con el depósito de 542,71 toneladas de material textil, un 12,43 % más con respecto a 2024.
A las toneladas de 2025 se suman 31,4 toneladas más depositadas entre los puntos limpios fijos y los de proximidad.
Esta actuación cuenta con un presupuesto de licitación de 75.685,5 euros y está cofinanciada en el marco del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.