Salamanca afronta una semana de calor extremo al inicio y descenso térmico a partir del jueves, según la AEMET

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología apunta a una primera mitad de semana con temperaturas muy elevadas, con posibilidad de precipitaciones débiles el lunes (20%) y el miércoles (25%), antes de un descenso acusado de las máximas y mínimas desde el jueves

La semana del lunes 22 al sábado 27 en Salamanca estará marcada por un episodio de calor intenso en los primeros días, seguido de un cambio de tendencia térmica a partir del jueves, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

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El lunes se espera una jornada muy calurosa, con una máxima de 38 grados y una mínima de 23, y una probabilidad de precipitación del 20%, en un contexto dominado por el ambiente estable y las altas temperaturas.

El martes será el día más cálido del episodio, con 39 grados de máxima y 21 de mínima, manteniéndose el tiempo seco y plenamente veraniego.

El miércoles continuará el calor, aunque con un ligero descenso hasta los 36 grados de máxima y 20 de mínima, jornada en la que aumenta ligeramente la inestabilidad con una probabilidad de lluvia del 25%.