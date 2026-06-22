La semana del lunes 22 al sábado 27 en Salamanca estará marcada por un episodio de calor intenso en los primeros días, seguido de un cambio de tendencia térmica a partir del jueves, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
El lunes se espera una jornada muy calurosa, con una máxima de 38 grados y una mínima de 23, y una probabilidad de precipitación del 20%, en un contexto dominado por el ambiente estable y las altas temperaturas.
El martes será el día más cálido del episodio, con 39 grados de máxima y 21 de mínima, manteniéndose el tiempo seco y plenamente veraniego.
El miércoles continuará el calor, aunque con un ligero descenso hasta los 36 grados de máxima y 20 de mínima, jornada en la que aumenta ligeramente la inestabilidad con una probabilidad de lluvia del 25%.
A partir del jueves se produce el cambio más significativo, con un descenso notable de las temperaturas hasta los 29 grados de máxima y 16 de mínima, iniciando una tendencia a la baja que se mantendrá el viernes, con 31 grados de máxima y 14 de mínima, y el sábado, con 32 grados de máxima y 16 de mínima.