La AEMET alerta de un episodio de temperaturas muy altas: el fin de semana se superarán los 37 y 38 grados en Salamanca

La Agencia Estatal de Metereología (Aemet) ha emitido un comunicado en el que alerta de un episodio de temperaturas muy altas y persistentes en los próximos días en toda la Península.

Publicidad Publicidad

"La dorsal que en estos momentos se encuentra en desarrollo sobre Europa dará lugar a una situación de bloqueo en los próximos días que favorecerá el descuelgue de una pequeña dana al oeste de la península ibérica a partir del domingo 21. Estos dos elementos favorecerán el desplazamiento hacia el norte de la masa sahariana, seca y muy cálida, lo que, unido a la elevada insolación propia de esta época del año, dará lugar a un probable episodio de temperaturas muy altas y persistentes entre el domingo 21 y buena parte de la próxima semana", este es parte del comunicado en el que se alerta a la población para protegerse en las horas centrales del día, especialmente en actividades al aire libre y para personas vulnerables.

En el caso de Salamanca, este ascenso de los termómetros se inicia ya este mismo jueves donde se alcanzarán los 33 grados, aunque el viernes se llegará a los 34. Sin embargo, es de cara al fin de semana cuando se espera que lleguen las temperaturas más altas hasta los 37 grados el sábado y los 38 el domingo.

De cara al inicio de la próxima semana, la tónica serán máximas de entre 33 y 34 grados. Las noches serán también muy cálidas, con mínimas de entre 16 y 20 grados.