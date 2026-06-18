La AEMET alerta de un episodio de temperaturas muy altas: el fin de semana se superarán los 37 y 38 grados en Salamanca

La Agencia Estatal de Metereología (Aemet) ha emitido un comunicado en el que alerta de un episodio de temperaturas muy altas y persistentes en los próximos días en toda la Península.
"La dorsal que en estos momentos se encuentra en desarrollo sobre Europa dará lugar a una situación de bloqueo en los próximos días que favorecerá el descuelgue de una pequeña dana al oeste de la península ibérica a partir del domingo 21. Estos dos elementos favorecerán el desplazamiento hacia el norte de la masa sahariana, seca y muy cálida, lo que, unido a la elevada insolación propia de esta época del año, dará lugar a un probable episodio de temperaturas muy altas y persistentes entre el domingo 21 y buena parte de la próxima semana", este es parte del comunicado en el que se alerta a la población para protegerse en las horas centrales del día, especialmente en actividades al aire libre y para personas vulnerables.
En el caso de Salamanca, este ascenso de los termómetros se inicia ya este mismo jueves donde se alcanzarán los 33 grados, aunque el viernes se llegará a los 34. Sin embargo, es de cara al fin de semana cuando se espera que lleguen las temperaturas más altas hasta los 37 grados el sábado y los 38 el domingo.
De cara al inicio de la próxima semana, la tónica serán máximas de entre 33 y 34 grados. Las noches serán también muy cálidas, con mínimas de entre 16 y 20 grados.
A partir del miércoles 24 de junio hay todavía incertidumbre por parte de la Aemet que indica que "el escenario más probable actualmente es que a partir del martes 23 las temperaturas comiencen a descender de forma ligera. Sin embargo, se mantendrán en valores muy elevados durante buena parte de la semana, sin que se pueda en estos momentos determinar con precisión el final del episodio".