Salamanca enfrenta una semana con altas temperaturas y precipitaciones

Tras haber vivido este pasado domingo un aviso amarillo por tormentas en el territorio charro, las precipitaciones continuarán hasta el próximo sábado, esta vez sin presentar ningún aviso hasta el momento.

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Desde este lunes 15 de junio hasta el próximo sábado 20 de junio, la Agencia Estatal de Meteorología predice que, en la totalidad de la provincia de Salamanca, permanecerán las altas temperaturas y tendrán lugar rachas de precipitaciones que oscilan entre unas probabilidades 70% y el 100%.

En concreto, la jornada de este lunes presentará unas temperaturas mínimas de 16ºC y unas máximas de 30ºC; mientras que las precipitaciones comenzarán a las 12:00 horas con una probabilidad del 100% hasta las 18:00 horas, momento en el que la cifra bajará a un 80%.

Durante este martes 16 de junio, por su parte, se percibirán unas temperaturas mínimas de 16ºC y unas máximas de 31ºC. La lluvia, en cambio, no llegará hasta las 12:00 horas con una probabilidad del 70% hasta la medianoche.