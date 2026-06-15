Un herido en una colisión entre un patinete y un coche en la calle Babia de Salamanca

Un varón ha resultado herido esta mañana a primera hora tras sufrir una colisión entre un patinete y un un turismo en la calle Babia de la capital salmantina. El incidente ha tenido lugar en el cruce entre dicha calle y la vía de servicio que sirve de aparcamiento paralela a la N630.

El conductor del patinete ha resultado herido. Se trata de un varón de 35 años que tras ser atendido en el lugar por un equipo del SACYL ha sido trasladado al Hospital de Salamanca. Hasta el lugar del suceso se ha desplazado también una dotación de la Policía Local de Salamanca y de la Policía Nacional.