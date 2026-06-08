Una mujer resulta herida tras ser atropellada por un turismo en Salamanca

Alrededor de las 8:25 horas de este lunes, la calle Riaño de Salamanca ha sido testigo de un atropello a la altura del portal número 50.

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Según informan desde el Servicio de Emergencias 1-1-2, los protagonistas de este suceso han sido un turismo y una mujer adulta, que aunque estaba consciente, ha resultado herida.

Por ello, la afectada ha necesitado asistencia médica, por lo que el Servicio de Emergencias Sanitarias-Sacyl ha enviado un recurso. La Policía Local, por su parte, también se ha personado en el lugar de los hechos.