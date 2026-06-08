La colisión entre dos turismos deja una menos herida en la calle Jesús Arambarri

La mujer, de 15 años, ha presentado lesiones en la cara y en una pierna

A las 8:15 horas de este lunes, el Servicio de Emergencias 1-1-2 ha registrado un accidente de tráfico en el cruce de la calle Jesús Arambarri con la Avenida Genaro de Nó.

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En concreto, el suceso ha sido protagonizado por un fuerte choque entre dos turismos, que han colisionado por alcance.

Tal y como ha podido conocer Salamanca 24 horas, ambos vehículos han resultado visiblemente dañados debido a la intensidad del impacto.

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