A las 8:15 horas de este lunes, el Servicio de Emergencias 1-1-2 ha registrado un accidente de tráfico en el cruce de la calle Jesús Arambarri con la Avenida Genaro de Nó.
En concreto, el suceso ha sido protagonizado por un fuerte choque entre dos turismos, que han colisionado por alcance.
Tal y como ha podido conocer Salamanca 24 horas, ambos vehículos han resultado visiblemente dañados debido a la intensidad del impacto.
Según informan desde el Servicio de Emergencias, una menor de 15 años ha resultado herida en una pierna y en la cara, solicitando asistencia médica por parte del Servicio de Emergencias Sanitarias-Sacyl. Al lugar también ha sido trasladada la Policía Local de Salamanca.