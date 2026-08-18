Herida una mujer en la salida de vía de un turismo en la A-50 en Cordovilla

Una mujer de unos 45 años ha resultado herida tras sufrir un accidente en la autovía de Madrid, en el término municipal de Cordovilla. El servicio de emergencias 1-1-2 ha recibido el aviso a las 21:07 horas por un accidente de tráfico en el kilómetro 78 de la A-50, donde un turismo había sufrido una salida de vía por causas que se desconocen por el momento.