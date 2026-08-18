Herida una mujer en la salida de vía de un turismo en la A-50 en Cordovilla

Una mujer de unos 45 años ha resultado herida tras sufrir un accidente en la autovía de Madrid, en el término municipal de Cordovilla. El servicio de emergencias 1-1-2 ha recibido el aviso a las 21:07 horas por un accidente de tráfico en el kilómetro 78 de la A-50, donde un turismo había sufrido una salida de vía por causas que se desconocen por el momento.
Publicidad
Publicidad
Hasta el lugar del suceso se ha trasladado la Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Emergencias Sanitarias–Sacyl para atender a la mujer.