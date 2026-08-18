Un serio Unionistas se lleva el amistoso ante el Alcorcón

Victoria de Unionistas ante el Alcorcón. Los charros ganaron por 1-0 al conjunto alfarero con un tanto de Abde en el minuto 88 en el Francisco Mateos.

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El once titular de Unionistas estuvo formado por Bernad en la portería; Morer, Retu, Mutilva y Ramiro en la defensa; Álex Gil, Juanma y De la Nava en la medular; y Álvaro Gómez, Hugo de Bustos y Dani González en ataque.

La primera ocasión del partido llegó a la mitad del primer tiempo con un remate de cabeza de Dani González. El Alcorcón reaccionó y solo un paradón de Bernad evitaba el 0-1 en el Francisco Mateos. Los alfareros volvieron a acercarse a la meta unionista con un disparo de Toni Caravaca en el minuto 36, que pasó rozando el poste. Sin embargo, al descanso se llegó sin goles por parte de ninguno de los equipos.

La segunda mitad comenzó con seis cambios en el bando unionista, en el que destacaba el debut de Arnau Casas. Los últimos cuarenta y cinco minutos de partido fueron muy serios, ya que los dos equipos son conocedores que el inicio liguero está a la vuelta de la esquina.

A diez minutos para el final, Cañedo fue agarrado por Miguel Cuesta, que era el último defensor, y dejó al Alcorcón con diez jugadores. El extremo vallisoletano se ha ganado ser una solución con los mayores para momentos puntuales.