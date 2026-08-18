Sergio Hernández: “Chema siempre nos saca el jugo máximo a cada jugador”

Sergio Hernández volverá a llevar el brazalete de capitán del Salamanca Fútbol Sala. El de Macotera volverá a ser el hombre fuerte del vestuario y además de todo lo que aporta en la pista, también tendrá que cohesionar el equipo con tantas caras nuevas

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Primeros entrenamientos de pretemporada. “Este año ha habido muchos cambios en la plantilla porque hubo jugadores que se han retirado. Llevamos semana y media y las sensaciones son muy positivas para conocer a los nuevos compañeros”.

La intensidad de Chema Sánchez. “Eso es forma de vida. Chema siempre trabaja de una manera muy intensa, nos aprieta desde el minuto 1 y los cambios de la plantilla hacen que tengamos gente joven; eso les viene bien. Chema siempre nos saca el jugo máximo a cada jugador”.

Capitán. “Es una responsabilidad muy grande. Yo he tenido la suerte de estar con amigos y compañeros que llevábamos mucho tiempo jugando en el mismo equipo y ahora hemos cambiado jugadores jóvenes. Es un nuevo reto para que ellos estén a gusto en la ciudad”.

Jugadores renovados. “Seguimos seis jugadores del año pasado y no somos muchos respecto al año pasado. Dani tiene experiencia, Cristian y yo llevamos seis años aquí. Domi, Dalmiro y Moreiro son muy apasionados en cada acción y van siempre al límite. Son jugadores cortados al patrón del entrenador”.

Nuevas caras. “La portería y los alas. En los alas hay muchas caras nuevas y tenemos que ir conociéndonos. Son verticales, uno por uno, gente muy rápida y el perfil sí ha cambiado un poco respecto al año pasado. Sergio y Zana son muy jovencitos y llegan con mucha proyección. Tienen buen juego de pies y son especialistas en eso, creo que nos pueden dar un poco más en el juego ofensivo”.

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