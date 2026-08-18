Salamanca busca nuevos árbitros para la temporada 2026/27

“La mejor vista del partido no está en la grada, está en el campo”. Bajo este lema, la Real Federación de Castilla y León de Fútbol, a través de su Comité Técnico de Árbitros y de la Delegación Provincial de Salamanca, mantiene abierto el plazo de inscripción para un nuevo curso de formación arbitral de fútbol y fútbol sala.

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La iniciativa busca incorporar nuevos árbitros y árbitras de cara a la temporada 2026/2027, ofreciendo una oportunidad para formar parte de uno de los colectivos esenciales del fútbol desde una perspectiva diferente, participativa y con posibilidades de crecimiento dentro del arbitraje.

La formación tendrá una duración aproximada de dos a tres semanas, con un formato semipresencial que combinará clases online y sesiones presenciales en Salamanca, facilitando así la participación tanto de personas de la capital como del resto de la provincia. El curso será impartido por Alfonso Vicente, nuevo profesor de la Escuela Provincial de Árbitros y Delegado Provincial del Comité Técnico de Árbitros de Salamanca.

La formación está dirigida tanto a personas que quieran iniciarse en el arbitraje como aspirantes —sin vinculación federativa activa con ningún club—, como a quienes ya cuenten con licencia federativa en vigor en fútbol o fútbol sala como jugadores, entrenadores, delegados u otras funciones, quienes deberán acceder a través de la vía de colaborador.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 1 de septiembre y podrán inscribirse personas a partir de los 12 años, sin límite máximo de edad.

La primera sesión de bienvenida y presentación tendrá lugar el miércoles 2 de septiembre a las 20:00 horas en las dependencias de la Delegación Provincial de Fútbol de Salamanca, en un encuentro dirigido a todas las personas inscritas en el que se explicará el funcionamiento del curso, el calendario formativo y el proceso de incorporación al colectivo arbitral. Este horario podrá modificarse si las necesidades organizativas así lo aconsejan.

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