Unionistas se hace con los servicios de Arnau Casas

Nuevo movimiento en Unionistas. El club blanquinegro se ha hecho con los servicios de Arnau Casas, tal y como adelantó SALAMANCA24HORAS.COM en la mañana de este lunes. El futbolista, de 22 años y 1,82 metros, se formó en la cantera del Fútbol Club Barcelona y también jugó en las selecciones inferiores (sub16, sub18 y sub19)
El futbolista catalán juega en la posición de pivote (también puede actuar de forma esporádica como central) y llega procedente del equipo portugués del SCU Torreense.
Con esta pieza, Javi Medina ya suma diecinueve efectivos (el club no cuenta con Steffan Witmer, que saldrá cedido) y todavía tiene pendiente incorporar dos extremos para cerrar la plantilla.