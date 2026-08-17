Unionistas se hace con los servicios de Arnau Casas

Nuevo movimiento en Unionistas. El club blanquinegro se ha hecho con los servicios de Arnau Casas, tal y como adelantó SALAMANCA24HORAS.COM en la mañana de este lunes. El futbolista, de 22 años y 1,82 metros, se formó en la cantera del Fútbol Club Barcelona y también jugó en las selecciones inferiores (sub16, sub18 y sub19)