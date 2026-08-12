Unionistas espera a Pau Martínez

Mikel Serrano no será el único que jugador que regrese a Unionistas este verano… salvo que se tuerza la situación. La cuenta de X @RRumores preguntaba por la posible situación de Pau Martínez en Unionistas y, tal y como puede confirmar SALAMANCA24HORAS.COM, el club charro está a la espera de la rescisión de contrato del jugador en el Gimnástic de Tarragona para fichar al extremo catalán.

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Pau Martínez jugó en Unionistas en la temporada 2024/25 y defendió durante más de dos mil minutos la casaca blanquinegra con cuatro goles y ocho asistencias. Eso le valió para firmar por el Nástic, donde ha disputado 1.700 minutos con dos tantos anotados (ante el Hércules y el Sevilla Atlético).

Tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico de Unionistas valoran de forma muy positiva las aptitudes de Pau Martínez en el golpeo a balón parado y su capacidad para sacar centros peligrosos al área.