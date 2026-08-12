Unionistas espera a Pau Martínez

Mikel Serrano no será el único que jugador que regrese a Unionistas este verano… salvo que se tuerza la situación. La cuenta de X @RRumores preguntaba por la posible situación de Pau Martínez en Unionistas y, tal y como puede confirmar SALAMANCA24HORAS.COM, el club charro está a la espera de la rescisión de contrato del jugador en el Gimnástic de Tarragona para fichar al extremo catalán.
Pau Martínez jugó en Unionistas en la temporada 2024/25 y defendió durante más de dos mil minutos la casaca blanquinegra con cuatro goles y ocho asistencias. Eso le valió para firmar por el Nástic, donde ha disputado 1.700 minutos con dos tantos anotados (ante el Hércules y el Sevilla Atlético).
Tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico de Unionistas valoran de forma muy positiva las aptitudes de Pau Martínez en el golpeo a balón parado y su capacidad para sacar centros peligrosos al área.
La situación está pendiente de la rescisión de contrato de Pau Martínez en el Nástic y, una vez que se dé este paso, Unionistas tratará de que el extremo catalán estampe su firma en el papel.